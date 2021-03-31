В Минске усилен контроль за соблюдением масочного режима в условиях COVID-19

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контроль за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий в столице будет усилен, заявила сегодня главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"Продолжаем регистрировать случаи заболеваемости коронавирусом среди жителей столицы, поэтому хотелось бы обратить внимание руководителей организаций всех форм собственности на необходимость неукоснительно выполнять решение Мингорисполкома, которое предусматривает обязательный масочной режим, как для персонала, так и посетителей объектов, а также соблюдение противоэпидемиологических мер, оговоренных санитарно-эпидемиологической службой города. Не нужно забывать носить маски в общественных местах, транспорте. Мы не знаем, кто рядом с нами, здоровый человек или больной, а маска - барьер, который защищает нас от попадания в организм инфекции", - подчеркнула главный государственный санитарный врач.

В ходе надзорных мероприятий чаще всего отмечается отсутствие или некачественное проведение противоэпидемиологических мероприятий в объектах торговли и общественного питания. За такие нарушения к административной ответственности привлекаются руководители субъектов хозяйствования, работа объектов приостанавливается до устранения замечаний.

В столице функционирует более 11,5 тыс. торговых объектов, работают рынки и торговые центры - там особенно важно соблюдать меры профилактики распространения COVID-19.

"В последнее время сотрудники магазинов стали меньше обращать внимание на соблюдение масочного режима и противоэпидемических мероприятий. Поэтому с 31 марта администрации районов города, профильные городские службы начинают повсеместный мониторинг объектов торговли и общепита. С наступлением весны во многих столичных кафе открываются летние веранды. Хотелось бы напомнить, что масочный режим и другие профилактические мероприятия распространяются как на стационарные объекты, так и на временные сооружения. При принятии решения о выдаче разрешений на установку летних террас будем руководствоваться тем, соблюдаются ли в заведении все необходимые противоэпидемиологические мероприятия", - рассказала начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.-0-