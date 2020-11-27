В Минске усилили контроль за школьным питанием

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контроль за организацией школьного питания усилили в учреждениях образования Минска. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала главный специалист отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Наталья Чааб.

"После массового отравления учащихся в столичной школе №61 появилась необходимость активизировать контроль за питанием в учреждениях образования столицы. В школах и раньше на системной основе проверяли качество пищи, но сейчас на такой работе сделан особый акцент. В течение недели многие службы и организации проводят контрольно-надзорные мероприятия во всех учреждениях образования города", - рассказала Наталья Чааб.

Проверку осуществляют комитет по образованию Мингорисполкома, ГУ "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии" и ГП "Комбинат школьного питания города Минска". Также к контрольно-надзорным мероприятиям подключились организации на уровне районов.

При проверке комиссии обращают внимание на санитарное состояние и техническое оснащение пищеблоков, соблюдение требований к выдаче блюд и срокам их реализации, соответствие дневных рационов питания примерным двухнедельным. Также специалисты тщательно изучат соблюдение санитарно-противоэпидемического режима в школах и ведение документации по производственному контролю в пищеблоках.

При выявлении нарушений в организации школьного питания ответственные лица понесут наказание в соответствии с законодательством.-0-