В Минске установлен антирекорд по количеству сделок купли-продажи за последние 5 лет - НКА

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске установлен антирекорд по количеству сделок купли-продажи за последние 5 лет. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Национальном кадастровом агентстве (НКА) Госкомимущества.

"По данным реестра цен на земельные участки государственного земельного кадастра, в апреле 2020 года в Минске было зарегистрировано 590 сделок купли-продажи (без учета долей и комнат). Это самый низкий показатель с 2016 года", - отметили в агентстве.

Суммарно в апреле текущего года было продано 31,7 тыс. кв.м на общую сумму Br96,4 млн. "Как в денежном, так и в площадном выражении это в 2,2 раза меньше, чем за предыдущий месяц", - рассказали в НКА.

На фоне малого количества зарегистрированных сделок в апреле доля первичного рынка заметно выросла и составила 11,5% от общего числа сделок купли-продажи.

Цены на первичном рынке после стабильного роста на протяжении всего I квартала 2020 года пошли на спад. В долларовом выражении средняя цена на однокомнатные квартиры снизилась на 12,2%, двухкомнатные - 6,4%, трехкомнатные - 15,8%.

В национальной валюте снижение немного меньше (курс белорусского рубля по отношению к доллару за апрель снизился на 6,5%). Средняя цена квадратного метра однокомнатной квартиры упала на 7,6% по сравнению с мартом и составляла Br3440 за кв.м. Средняя цена на трехкомнатные квартиры снизилась на 9,9% и была Br2940 за кв.м. Меньше всех изменилась стоимость за квадратный метр в двухкомнатных квартирах - Br3310 за кв.м (минус 0,3% по сравнению с мартом).

На вторичном рынке в долларовом выражении также отмечается снижение на 3-4%. Однако в белорусских рублях сложилась противоположная ситуация. Средняя цена квадратного метра на однокомнатные квартиры по сравнению с мартом выросла на 1,7% и составляла Br3630 за кв.м, на двухкомнатные - Br3150 за кв.м (увеличилась на 1%), на трехкомнатные - Br3030 за кв.м (плюс 5,6%).-0-