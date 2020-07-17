В Минске установлен понижающий коэффициент к арендной плате за жилье в госжилфонде

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Понижающий коэффициент к арендной плате за некоторые квартиры в государственном жилищном фонде установлен в столице. Соответствующее решение Мингорисполкома №2203 от 10 июля 2020 года опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

"Понижающий коэффициент, применяемый при установлении размера платы за пользование арендным жильем в отношении жилых помещений, указанных в абзацах втором и третьем части первой подпункта 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 7 апреля 2020 года №121, определен в размере 0,2", - сказано в документе.

Речь идет о помещениях, включенных в фонд арендного жилья из числа заселенных жилых помещений госжилфонда, предоставленных гражданам, проживавшим в этих жилых помещениях до включения их в состав арендного жилья. А также о квартирах, ставших арендными из числа заселенных жилых помещений госжилфонда в общежитиях в соответствии с подпунктом 1.5 указа (когда по инициативе местных органов власти назначение здания общежития меняется - оно становится многоквартирным домом).

Кроме того, этот понижающий коэффициент установлен для социального и служебного жилья, предоставляемого гражданам, указанным в абзацах 2-7 п. 1 ст. 111 и п. 2 ст. 127 Жилищного кодекса, а также в случаях, установленных в ч.2 п. 7 ст. 106 Жилищного кодекса.

Также утрачивает силу решение Мингорисполкома от 25 апреля 2014 года №1099 "Об установлении понижающего коэффициента, применяемого при определении размера платы за пользование жилыми помещениями коммерческого использования".-0-