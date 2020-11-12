В Минске установлены коэффициенты оплаты арендного жилья

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коэффициенты, применяемые при определении размера платы за пользование арендным жильем, установлены в столице. Соответствующее решение Мингорисполкома №3489 от 30 октября 2020 года опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Коэффициенты дифференцированы в зависимости от степени благоустройства и места нахождения жилого помещения, исходя из экономико-планировочных зон города Минска. Для первой зоны коэффициент равен 1,5, второй - 1,2, третьей - 1, четвертой - 0,8, пятой - 0,5.

С картой экономико-планировочных зон, которые установлены в 2016 году, можно ознакомиться на сайте городского центра недвижимости. Они расходятся по мере удаления от центральной части столицы.

Также утрачивают силу решение Мингорисполкома от 22 декабря 2011 года №3959 "Об установлении коэффициентов, применяемых при определении размера платы за пользование жилыми помещениями коммерческого использования" и решение от 15 марта 2012 года №779, которым в указанный документ были внесены изменения.-0-