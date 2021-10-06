Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 6 октября 2021
Минск Ясно +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:46 Дельта-штамм коронавируса выявлен уже на территории 192 стран В мире
08:36 Специалисты ташкентского технопарка повышают опыт в лабораториях БрГТУ Технологии
08:21 В Минске установлены нормативы расхода тепловой энергии на отопление в домах без приборов учета Регионы
08:12 ВОЗ: заболеваемость COVID-19 за неделю в мире снизилась на 9% В мире
08:04 Минский зоопарк приглашает на мероприятия ко Всемирному дню защиты животных Регионы
07:51 Дорожную разметку нанесут сегодня в Минске на двух участках Регионы
07:47 В Витебске ко Дню матери запускают фотомарафон в соцсети Регионы
07:40 Мобильные датчики контроля скорости в Минске работают на 12 участках Регионы
07:35 Всемирный банк ожидает снижения темпов роста экономики в Европе в 2022 году В мире
07:26 Международная выставка-ярмарка BelTexIndustry открывается в Минске Экономика
07:06 Брифинг о ядерной и радиационной безопасности в Беларуси пройдет сегодня в БЕЛТА Экономика
07:00 Картина дня: ход сельхозработ, 140-миллионная тонна белорусской нефти и первый киноэкипаж на МКС Общество
00:55 УЕФА представил логотип чемпионата Европы-2024 по футболу в Германии Спорт
00:48 Рисунки ранее неизвестной древней цивилизации обнаружили в Тибете В мире
00:16 В нескольких районах Италии из-за гроз объявлен красный уровень опасности В мире
05.10.21
05.10.21 23:39 В Германии построили первый в мире завод по производству синтетического керосина В мире
05.10.21 23:03 Вертолет упал в океан в Канаде В мире
05.10.21 22:18 Александр Гуштын занял пятое место на ЧМ по борьбе в Норвегии Спорт
05.10.21 22:03 ФОТОФАКТ: Лань европейская в Витебском зоопарке Регионы
05.10.21 21:57 Власти Испании одобрили введение бустерной дозы вакцины людям старше 70 лет В мире
05.10.21 21:49 Студенческий кол-центр заработал в Гомельском ГМУ Регионы
05.10.21 21:40 Хоккеисты минского "Динамо" победили "Ак Барс" в матче чемпионата КХЛ Спорт
05.10.21 21:31 Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у восточного побережья Японии В мире
05.10.21 21:23 Гомельский полумарафон стартует 9 октября Регионы
05.10.21 21:09 Премьера музыкального шоу талантов X-Factor состоится 9 октября Общество
05.10.21 20:51 Атаки вирусов-вымогателей стали проблемой для нацбезопасности США В мире
05.10.21 20:43 Цифровой двойник Речицкого месторождения создают в "Белоруснефти" Общество
05.10.21 20:26 На северо-востоке Мексики загорелся трубопровод с дизтопливом В мире
05.10.21 20:22 Такому урожаю удивляются даже фермеры. 13 необычных фруктов и овощей сезона-2021 Ссылки на БелТА Плюс
05.10.21 20:09 Беларусь и Китай обсудили аспекты взаимодействия в международных организациях Политика
Все новости
Все новости
Регионы
06 октября 2021, 08:21

В Минске установлены нормативы расхода тепловой энергии на отопление в домах без приборов учета

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Отопительный сезон"
В Беларуси завершилась регистрация паспортов готовности к осенне-зимнему периоду
Минские электрические сети подготовили аварийный запас оборудования к отопительному сезону

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нормативы потребления тепловой энергии на отопление и подогрев воды в жилых домах без приборов группового учета установлены в столице. Соответствующее решение Мингорисполкома №2840 от 23 сентября 2021 года опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

На отопление 1 кв.м общей площади жилых помещений, которые не оборудованы приборами группового учета расхода тепловой энергии, норматив на отопительный период-2021/2022 установлен в размере 0,0179 Гкал. На подогрев 1 куб.м воды с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года - 0,0759 Гкал.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Минск отопление
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Минский зоопарк приглашает на мероприятия ко Всемирному дню защиты животных
Фото из архива Дорожную разметку нанесут сегодня в Минске на двух участках
Фото из архива В Витебске ко Дню матери запускают фотомарафон в соцсети
Фото из архива Мобильные датчики контроля скорости в Минске работают на 12 участках
ФОТОФАКТ: Лань европейская в Витебском зоопарке
Фото из архива Студенческий кол-центр заработал в Гомельском ГМУ
Главное
Во время совещания У Лукашенко обсудили ход сельскохозяйственных работ. На какие проблемы обратил внимание Президент?
Лукашенко предостерег правительство от перебоев с поставкой сахара
В Беларуси осталось засеять менее 15% площадей озимых
Строите жилье? На какую сумму можно рассчитывать, имея среднюю зарплату по стране
Топ-новости
Картина дня: ход сельхозработ, 140-миллионная тонна белорусской нефти и первый киноэкипаж на МКС
Мининформ: "Комсомольская правда в Беларуси" является белорусским СМИ
Лукашенко предложил закрепить яблоневые сады за университетами и школами
Внесены изменения в порядок формирования цен на лекарства и медизделия
Брифинг о ядерной и радиационной безопасности в Беларуси пройдет сегодня в БЕЛТА
На полях ООН привлекли внимание к нарушениям прав человека в странах Балтии и Украине
Мингорисполком получил право продавать очередникам жилье с ограниченной прибылью госзастройщика
Чеботарь: сохраняется тренд на увеличение поставок белорусской продукции за рубеж
ГПК: фото Погранстражи Польши подтверждают, что афганские беженцы находятся у польской линии границы
Субботин о продовольственном ажиотаже: сахара будет в достатке, у нас его с излишком
Челлендж в поддержку вакцинации запустили гродненские фармацевты
Сев озимых в Беларуси планируется завершить к 8 октября
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1978 пациентов с COVID-19, выписаны 1307
Борисевич: отношения Беларуси и Пакистана приобретают стратегический характер
Белорусские предприятия представлены на крупнейшей нефтехимической выставке Казахстана
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.