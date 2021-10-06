В Минске установлены нормативы расхода тепловой энергии на отопление в домах без приборов учета

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нормативы потребления тепловой энергии на отопление и подогрев воды в жилых домах без приборов группового учета установлены в столице. Соответствующее решение Мингорисполкома №2840 от 23 сентября 2021 года опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

На отопление 1 кв.м общей площади жилых помещений, которые не оборудованы приборами группового учета расхода тепловой энергии, норматив на отопительный период-2021/2022 установлен в размере 0,0179 Гкал. На подогрев 1 куб.м воды с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года - 0,0759 Гкал.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.-0-