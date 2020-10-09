В Минске установлены нормы потребления коммунальных услуг для предоставления льгот

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске установлены нормы потребления коммунальных услуг, в пределах которых предоставляются льготы по оплате для отдельных категорий граждан. Это предусмотрено решением Мингорисполкома №3158 от 24 сентября 2020 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Нормы потребления холодной и горячей воды, водоотведения варьируются в зависимости от условий предоставления этих услуг: от 35 л на одного льготника в сутки (из водозаборных колонок) до 230 л (в жилых домах и квартирах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией, ваннами с душем, с централизованным горячим водоснабжением).

Норма на одного человека по электроснабжению составляет 60 кВт/ч в домах с газовыми плитами и 90 кВт/ч - с электрическими. Также установлены нормы потребления услуг по теплоснабжению и газоснабжению. Что касается природного газа, норма его потребления составляет от 8 куб.м в месяц на одного льготника (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) до 160 куб.м (при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов в отопительный период).

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-