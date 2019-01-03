В Минске установлены планово-расчетные цены на ЖКУ на 2019 год

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске установлены планово-расчетные цены на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 2019 год. Решение Мингорисполкома №5215 от 21 декабря 2018 года опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Планово-расчетные цены по техническому обслуживанию жилого дома утверждены в размере Br0,1216 за кв.м общей площади жилого помещения в месяц; техническому обслуживанию лифта - Br1,43 за одного человека в месяц; теплоснабжению и горячему водоснабжению - 98,7884 за одну гигакалорию. Данные суммы остались на уровне прошлого года. Немного повысились планово-расчетные цены по водоснабжению - Br0,8370 (вместо Br0,8114 в 2018 году) за 1 куб.м; водоотведению (канализации) - Br0,5518 (вместо Br0,5398) за 1 куб.м; обращению с коммунальными отходами: для домов без функционирующего мусоропровода - Br6,3225 (Br6,0055), с функционирующим мусоропроводом - Br8,1428 (Br7,743) за 1 куб.м.

Кроме того, опубликовано решение Мингорисполкома №5214 от 21 декабря 2018 года, которым на 2019 год установлены планово-расчетные цены на единицу жилищно-коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению, оказываемых организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими ЖКУ (за исключением организаций системы Министерства энергетики), не входящими в систему Министерства жилищно-коммунального хозяйства страны. А именно, товариществами собственников - Br73,4387 за 1 Гкал; иными организациями - Br111,8150 за 1 Гкал.

Решения приняты на основании Положения о порядке формирования и применения планово-расчетных цен на жилищно-коммунальные услуги, утвержденного постановлением Совета Министров Беларуси от 18 января 2006 года №54.

Оба документа вступают в силу после официального опубликования.-0-