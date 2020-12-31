В Минске установлены планово-расчетные цены на ЖКУ на 2021 год

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске установлены планово-расчетные цены на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 2021 год. Решение Мингорисполкома №4046 от 18 декабря 2020 года опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Планово-расчетные цены по техническому обслуживанию жилого дома утверждены в размере Br0,137 за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц; техническому обслуживанию лифта - Br1,53 за одного человека в месяц; теплоснабжению и горячему водоснабжению - Br113,5 за 1 Гкал. Планово-расчетные цены по водоснабжению установлены в размере Br0,9283 за 1 куб.м; водоотведению (канализации) - Br0,5933 за 1 куб.м; обращению с коммунальными отходами: для домов без функционирующего мусоропровода - Br7,5074, с функционирующим мусоропроводом - Br9,038 за 1 куб.м.

Кроме того, установлены планово-расчетные цены на единицу жилищно-коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению, оказываемых организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими ЖКУ (за исключением организаций системы Министерства энергетики), не входящими в систему Министерства жилищно-коммунального хозяйства страны. А именно, товариществами собственников - от Br74,172 до Br114,9145 за 1 Гкал для различных ТС; иными организациями - от Br107,1901 до Br169,0049 за 1 Гкал.

Решения приняты на основании Положения о порядке формирования и применения планово-расчетных цен на жилищно-коммунальные услуги, утвержденного постановлением Совета Министров от 18 января 2006 года №54.-0-