В Минске утвердили обновленный проект детального планирования района Северный

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В градостроительный проект детального планирования жилого района Северный в районе Долгиновского тракта внесены изменения. Соответствующее решение Мингорисполкома от 7 октября 2021 года №2933 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Под новый район определен большой участок бывших сельхозземель Минской птицефабрики имени Н. Крупской и 1-й Минской птицефабрики, а также территории бывших деревень Новинки и Цнянка, поселка Новинки.

Поскольку незастроенных земель на участке не так много, их перспективная застройка предполагается уже после 2030 года (срок завершения проекта). До этого планируется реконструкция ветхого и неэстетичного жилья бывших деревень и уплотнение застройки - два блокированных дома общей площадью квартир 4,1 тыс. кв.м построят к 2023 году.

Долгиновский тракт станет основной осью жилого района Северный. Общественные объекты разместятся на его пересечении с ул.Будславской. В квартале по ул.Выготского построят детский сад с начальной школой на 195 мест. Школу на 510 мест предполагается возвести на свободной от застройки территории, примыкающей к ул.Выготского и новому жилому кварталу. Эти социально значимые объекты должны построить до 2023 года. В перспективе рядом появится обустроенный лесопарк со спортивными и детскими игровыми площадками.

Амбулатория, почта и небольшие торгово-обслуживающие объекты, в основном во встроенно-пристроенных помещениях многоквартирной застройки по ул.Выготского, тоже запланированы как первоочередные.

На примагистральных территориях бывшей деревни Цнянка выделяются участки для размещения объектов торговли, общественного питания и досуга.

Парковки и гаражи-стоянки разместятся на территории жилых кварталов, участках общественной застройки. Многоуровневый паркинг должен появиться вместе с жильем к 2023 году.

Численность населения в Северном, как ожидается, возрастет с 6,3 тыс. человек до 7,1 тыс. к 2030 году.-0-