В Минске утвержден комплекс мероприятий госпрограммы по охране окружающей среды на пятилетку

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Региональный комплекс мероприятий по реализации государственной программы "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов" на 2021-2025 годы в Минске утвержден сегодня на 25-й внеочередной сессии Мингорсовета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Сумма затрат городского бюджета на весь региональный комплекс мероприятий превысит Br11,4 млн. Реализовывать мероприятия будут администрации районов, такие предприятия как "Спецкомбинат коммунально-бытового обслуживания", "Гордорстрой", "Экорес", "Минское лесопарковое хозяйство", "Минскводоканал", "Минское городское жилищное хозяйство", а также сельскохозяйственное коммунальное дочернее унитарное предприятие "Бровки Минскзеленстроя", Минское городское управление МЧС, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, Минский государственный туристско-экологический центр детей и молодежи.

На реализацию мероприятий подпрограммы "Сохранение и устойчивое использование биологического и ландшафтного разнообразия" за пятилетку из городской казны планируется направить около Br414,5 тыс. Запланировано выполнение одного целевого показателя и мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского в ряде районов столицы.

Но особенно масштабная по работе - подпрограмма "Функционирование системы охраны окружающей среды" (предполагает внедрение рационального, устойчивого использования природных ресурсов), затраты на нее составят за пятилетку почти Br11 млн. Будет очищено Чижовское водохранилище, построен дождевой коллектор на участке от ул.Монтажников до очистных сооружений в районе деревни Ярково с реконструкцией, восстановлены зеленые зоны на территории геологического памятника природы "Парк камней", обеспечено постоянное поддержание порядка на территориях водоохранных зон и прибрежных полос и предотвращение замора рыбы на водных объектах. Оказалась в плане и третья очередь объекта "Полигон ТКО "Тростенецкий" (проектные работы), которая также включена в инвестпрограмму.

КУП "Экорес" закупит бульдозер для операций по сталкиванию и уплотнению отходов, обустройству полигонов и вывоза коммунальных отходов и т.д. КУП "Спецкомбинат коммунально-бытового обслуживания" тоже приобретет спецтехнику для сбора и вывоза коммунальных отходов. "Минское городское жилищное хозяйство" потратится на пневматический дистанционный инъектор для обездвиживания животных на расстоянии.

Администрация Заводского района обеспечит приобретение кормов и ветеринарных препаратов для содержания коллекции животных, текущий ремонт вольеров, околоводной тропы со смотровыми площадками на территории Минского зоопарка.

КУП "Бровки Минскзеленстроя" закупит посадочный материал, минеральные и органические удобрения и другие материалы для улучшения структуры почвы и агротехнических показателей, средства защиты растений от вредителей и болезней.

Для населения запланированы экологические акции, конкурсы, форумы, иные мероприятия, издание периодики, брошюр, листовок и других информационных материалов по вопросам охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Выполнение мероприятий по рациональному использованию и охране водных ресурсов потребует Br329,8 тыс.; обращению с отходами, предотвращению вредного воздействия отходов на окружающую среду - более Br913,2 тыс.; охране, защите, воспроизводству и рациональному использованию объектов растительного мира, озеленения - Br255,3 тыс.; охране и рациональному использованию объектов животного мира - чуть более Br686 тыс.; информационному обеспечению, воспитанию, обучению и просвещению - Br73 тыс.

По словам председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Степана Дубницкого, региональный комплекс нацелен на улучшение экологической обстановки в Минске, эффективное и рациональное использование природных ресурсов. Он позволит снизить негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека.-0-