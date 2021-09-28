В Минске увековечили память спасателей, погибших при исполнении служебного долга

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня руководство Минского городского управления МЧС и руководящий состав районных отделов по чрезвычайным ситуациям приняли участие в церемонии по увековечиванию памяти работников, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также в освящении земли, собранной с мест их захоронения. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

"Работники МЧС всегда помнят и чтят память работников, погибших при выполнении служебного долга. Профессия спасателя связана с риском и порой работники МЧС жертвуют собой, ради жизни других. Чтобы увековечить память погибших спасателей, Министерством по чрезвычайным ситуациям принято решение о сборе земли с мест гибели и захоронения работников МЧС, погибших при исполнении служебных обязанностей", - рассказали в ведомстве.

Сегодня спасатели провели забор земли с места захоронения столичных спасателей, погибших при обрушении кровли здания Минского завода вычислительной техники 11 мая 2010 года. Для этого представитель Белорусской православной церкви иерей Иоанн Ковалев в присутствии личного состава провел поминальную службу и освятил землю.

Аналогичные мероприятия проходят по всей стране. -0-