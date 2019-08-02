В Минске увеличилось количество обращений за медпомощью из-за укусов клещей

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество обращений в столичные организации здравоохранения из-за укусов клещей на 1 июля выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Нападения насекомых чаще всего происходили в лесной зоне и на загородных дачных участках, сообщили БЕЛТА в санитарно-эпидемиологической службе Минска.

В то же время, по результатам энтомологического мониторинга, за данный период в Минске снизилась численность иксодовых клещей более чем в 2 раза. Этому способствовало проведение экологических мероприятий, направленных на предотвращение создания мест обитания этих насекомых: был организован покос травы, уборка валежника, проведены противоклещевые обработки на общей площади 266 га.

Всего в нынешнем году специалисты столичной санитарно-эпидемиологической службы обследовали 255 территорий. Это парки, скверы, детские летние оздоровительные учреждения, пригородные зоны массового отдыха населения и другие места. Обнаружение клещей отмечаются преимущественно в лесных массивах, расположенных по периферии города.

В санэпидемслужбе напомнили, что профилактика заболеваний, передаваемых иксодовыми клещами, состоит из предупреждения нападения иксодовых клещей и соблюдения мер, препятствующих развитию заболеваний после присасывания. Для посещения лесной зоны рекомендуют выбрать защитную или максимально закрытую одежду, перед походом воспользоваться аэрозолями и другими акарицидно-репеллентыми средствами. По возвращении важно провести само- и взаимоосмотр одежды и открытых участков тела. А в случае присасывания клеща как можно быстрее обратиться к врачу, чтобы получить эффективное профилактическое лечение в первые 72 часа.-0-