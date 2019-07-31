31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в 2019 году на благоустройство потратят из бюджета Br10 млн, сообщила журналистам заместитель генерального директора ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Валентина Барковская, передает корреспондент БЕЛТА.

"На 2019 год на санитарное содержание дворовых территорий выделено более Br28 млн, на благоустройство объектов - более Br10 млн. Этих средств недостаточно, мы постоянно просили дополнительное финансирование - на ямочный ремонт оно было выделено в размере более Br2 млн", - рассказала Валентина Барковская.

Что касается финансирования на 2020 год, то расчеты еще идут, но, предположительно, расходы по этим статьям вырастут, поскольку строятся новые дома и появляются новые дворовые территории.

В целом по Беларуси в 2018 году расходы из бюджета на благоустройство и содержание объектов благоустройства составили Br98,8 млн. По словам начальника управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрея Ромашко, объем работ вырос на четверть по сравнению с предыдущим годом. "Думаю, что в 2019 году освоение бюджетных средств на цели благоустройства и содержания объектов благоустройства будет выше. Тенденция такова, что объем этих работ и их финансирование ежегодно увеличиваются", - добавил он.

Отвечая на вопрос об участии населения в благоустройстве, начальник управления жилищного хозяйства пояснил, что это может быть как выполнение определенных работ, так и закупка оборудования. Кроме того, есть товарищества собственников, которые фактически самостоятельно занимаются благоустройством и собирают на это средства через целевые взносы в течение года. "Очень сложно оценить этот объем, но с каждым годом инициатива населения в этих работах проявляется все больше и больше", - подчеркнул Андрей Ромашко.

Кроме того, в текущем году правительство приняло решение увеличить долю выполняемых работ по благоустройству во время капремонта до 15%. "Если сегодня в среднем доля благоустройства при проведении капитального ремонта в стоимости составляет около 8%, то эта цифра должна возрасти фактически вдвое", - сказал Андрей Ромашко.-0-