В Минске в 2019 году открылись 460 магазинов и 320 объектов общественного питания

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9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице за 2019 год открылись 460 торговых точек и 320 объектов общественного питания. Об этом сообщил заместитель начальника отдела развития торговли Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Дмитрий Плеханов сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.
"Прошлый год позволил нам прирасти на 86 тыс. кв.м за счет строительства новых зданий, реконструкции и перепрофилирования имеющихся. Открыто 780 объектов, включая 460 магазинов суммарной торговой площадью 70 тыс. кв.м и 320 объектов общественного питания на 7,5 тыс. мест", - сказал Дмитрий Плеханов.
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