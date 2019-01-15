15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в 2019 году планируется капитально отремонтировать 965 тыс. кв.м жилья, сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА генеральный директор ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Юрий Кукашук.

По домам площадью 816 тыс. кв.м разработана проектно-сметная документация. "Практически все объекты уже имеют проектную документацию, проводится выбор подрядных организаций", - отметил Юрий Кукашук.

Он обратил внимание на то, что вопросы капитального ремонта - одна из основных тем, которые волнуют граждан. "Надеюсь, что ситуацию изменим в этом году. Перед началом работ встречаемся с населением, где заранее объясняем, что будем делать. Определили единые дни приема на объектах капитального ремонта с участием представителей коммунальных служб и подрядных организаций. Новые подходы дали результат - количество обращений снижается", - добавил генеральный директор объединения.

В 2020 году в Минске задание по капитальному ремонту увеличивается до 1 млн кв.м. Списки домов, которые попадают в программу капитального ремонта, в начале года размещаются в СМИ. За информацией также можно обратиться в коммунальные службы районов. "Перечни формируются по итогам весенних и осенних осмотров жилфонда", - отметил Юрий Кукашук.

Всего на обслуживании служб ЖКХ находятся 6,7 тыс. жилых домов, сформировано 10 служб заказчика.-0-

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