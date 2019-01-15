В Минске в 2019 году планируется приступить к реконструкции Слепянской водной системы

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске планируется привести в порядок набережную Свислочи и Слепянскую водную систему, сообщил сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА генеральный директор УП "Минскзеленстрой" Игорь Кушнеревич.
"На отдельные участки системы начнем разрабатывать проектно-сметную документацию. В текущем году, надеюсь, приступим к одному-двум самым аварийным", - отметил Игорь Кушнеревич.
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