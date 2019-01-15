15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в 2019 году планируется заменить более 2 тыс. лифтов, сообщил сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА генеральный директор ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Юрий Кукашук.

В 2018 году в городе предполагалось заменить 1197 лифтов. "Фактически план выполнили, на конец года более 980 лифтов заменили, монтаж остальных начали в декабре. В текущем году запланирована замена 2 тыс. 95 лифтов. Проводим выбор подрядных организаций", - рассказал Юрий Кукашук.

Он уточнил, что 400 единиц оборудования по программе текущего года уже поставлены. Задание на 2020 год - обновить еще 2 тыс. 95 лифтов.-0-

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