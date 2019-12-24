В Минске в 2020 году будут снижены коэффициенты к ставкам налога на недвижимость и землю

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24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске установлены новые коэффициенты к ставкам налога на недвижимость и землю. Соответствующее решение сегодня принято на сессии Минского городского Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.
На 2019 год были приняты повышающие коэффициенты в зависимости от экономико-планировочных зон в размере 2,2-2,1. На 2020 год устанавливается единый коэффициент 2.
Снижаются коэффициенты к ставкам земельного налога с 1,2 до 1 для предприятий обрабатывающей промышленности.
Потери бюджета из-за изменения подходов прогнозируются в размере около Br28 млн.
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