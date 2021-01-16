В Минске в 2021 году планируется направить на строительство 1,6 тыс. многодетных семей

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в 2021 году планируется направить на строительство жилья 1,6 тыс. многодетных семей из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об этом сообщил сегодня в ходе прямой телефонной линии первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году направили 4,2 тыс. семей на строительство жилья. Если такими темпами будем двигаться, рассчитываем, что скоро подступимся к общей очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе на предприятиях, - сказал Дмитрий Микуленок. - В этом году у нас планы по направлению многодетных - 1,6 тыс. семей. И выходим на выполнение поручения главы государства - направлять в течение года с момента постановки на учет".

Он добавил, что не все семьи соглашаются с предложениями города, хотя выбор есть примерно из 6-7 вариантов. "Около 800 семей отказались от строительства по разным причинам. Кого-то район не устраивает, кого-то площадь, стоимость квадратного метра, - добавил Дмитрий Микуленок. - Мы предлагаем и большие квартиры, и по две одно- и двухкомнатные, вариантов хватает. У нас на распределение в конце прошлого года было 6 тыс. квартир. И еще около 1 тыс. перешли на этот год".

Спросом пользуются и индивидуальные жилые дома, такие как в Зацени. Все, что там были введены в прошлом году для многодетных, были распределены. "В Соколе у нас тоже индивидуалка будет строиться, достаточно привлекательная. В первую очередь будем предлагать многодетным. Если они будут отказываться, дадим возможность и остальным из числа нуждающихся. То есть переходим в общую очередь", - отметил первый зампред исполкома.

"Наша задача - как можно больше вариантов дать на выбор - начиная от Сухарево и заканчивая Соколом. Каждый выбирает, что ему по душе. Жилье эконом-класса в этом году будем предлагать на ул. Ангарской в Заводском районе. Кто подороже желает - тем тоже есть предложения у города", - заключил Дмитрий Микуленок.-0-