В Минске в 9 местах продолжат наносить дорожную разметку

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске предстоящей ночью будут наносить дорожную разметку на девяти участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Разметку будут наносить на ул. Ленина (от ул. Первомайской до пр. Победителей), ул. Кальварийской, ул. Притыцкого, на велодорожках по пл. Ф.Богушевича, ул. Аэродромной, ул. Захарова. Также работы будут проводить на МКАД - от пр. Партизанского до пр. Дзержинского, ул. Немига, ул. Тимирязева.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-