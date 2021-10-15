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15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в День матери родились 14 девочек и 36 мальчиков. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила главный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Иконостасова. "В столичных родильных домах в День матери, 14 октября, родилось 50 детей - 14 девочек и 36 мальчиков. По количеству появившихся на свет малышей лидирует родильный дом №5 городской клинической больницы, где приняли 20 детей. Остальные родились в роддомах №1, №3 и №6", - рассказала Ирина Иконостасова. Женщин с рождением детей, помимо родных и близких, поздравят представители Мингорисполкома, городских и общественных организаций. В 2020 году в столице в День матери на свет появились 82 малыша - 31 девочка и 51 мальчик. В столичных родильных домах за 9 месяцев 2021 года родилось более 11 870 детей, из них 136 двоен.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!