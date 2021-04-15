В Минске в день субботника изменится график транспорта

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в день республиканского субботника работа городского транспорта организуется по особому графику, сообщили БЕЛТА в "Минсктрансе".

Дополнительные рейсы организуют по автобусным маршрутам № 1, 2С, 7, 7А, 15, 21, 25, 30С, 42, 50С, 54, 61, 62Э, 67, 70, 71, 72, 73, 74С, 82С, 84, 85С, 88С, 90, 96, 97, 104, 106, 107, 112С, 115Э, 127, 135, 138, 144С, 153, 159, троллейбусным маршрутам № 5, 6, 8, 10, 17, 27, 30, 32, 41, 42, 45, 53, 57, 64, 67, 77 и трамвайным маршрутам № 1, 3, 6.

Автобусы № 13, 35, 48, 66, 79, 79Д, 108, 108П, 108Д, 122Э, 129, 137, 149 и троллейбус №92 будут ходить по графику буднего дня.

Автобус №156Э будет работать по расписанию пятницы, а автобусы № 108Б и 148С выполнять рейсы не будут.

На всех остальных маршрутах транспорт будет следовать по графику субботы.-0-