В Минске в этом году капитально отремонтируют 17 дворовых территорий

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в 2020 году планируется провести капитальный ремонт 17 дворовых территорий. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции начальник отдела по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Наталья Шевченя, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году планируем провести капитальный ремонт 17 дворовых территорий (по всему городу). Он предусматривает целый комплекс работ, в том числе по замене детского игрового, спортивного оборудования. Также планируется оградить почти все площадки, которые находятся возле проезжей части или в зоне интенсивных пешеходных связей", - рассказала представитель организации.

Наталья Шевченя сделала акцент именно на детских площадках, отметив, что эксплуатирующие организации Минского городского жилищного хозяйства проводят ежедневный визуальный осмотр детского игрового оборудования. Более детальные осмотры проводятся ежеквартально. Самый масштабный - раз в год.

"Если выявляются повреждения, которые можно устранить, то они устраняются, если нет - оборудование выводится из эксплуатации", - отметила начальник отдела.

За 2019 год в столице, по ее словам, было отремонтировано и окрашено более 17 тыс. единиц детского игрового оборудования и установлено более 650 единиц нового.-0-