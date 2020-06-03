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03 июня 2020, 12:28

В Минске в этом году планируют капитально отремонтировать 12 дворовых территорий

Фото из архива
Фото из архива

3 июня, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. В Минске в 2020 году планируется капитально отремонтировать 12 дворовых территорий. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда и работе с населением ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Анастасия Воробьева, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году планируется выполнить капитальный ремонт 12 дворовых территорий и для 10 дворовых территорий разработать проектно-сметную документацию на комплексное благоустройство. Будут выполнены работы по замене детского игрового и спортивного оборудования, ремонт пешеходных зон и дворовых проездов, детские площадки будут огорожены декоративными ограждениями, обустроены велопарковки и создана безбарьерная среда для физически ослабленных лиц", - отметила Анастасия Воробьева.

По ее информации, работы уже ведутся на 6 объектах. Среди них дворовые территории на ул. Ломоносова д. 8 и 10, ул. Рокоссовского д. 60 корпус 1, Короля д. 4 и 6, Сердича д. 18 корпус 2 и на территории комплекса домов на ул. Варвашени (6 корпус 1, 8 корпус 1, 10, 14, 16). На ул. Ломоносова работы уже в стадии завершения.

Всего в 2020 году на капитальный ремонт дворовых территорий Минска будет выделено Br3,8 млн.

"Жители белорусской столицы принимают активное участие в благоустройстве своих дворовых территорий, на данный момент уже привлечено на эти цели Br372 тыс. средств населения. В основном эти деньги направляются на благоустройство детских площадок, уже установлено 195 единиц нового детского игрового оборудования, также высажено более 5 тыс. деревьев и 6 тыс. кустарников. Граждане финансово участвуют в установке и обустройстве мест для хранения велосипедов, установлены 23 велопарковки с привлечением средств населения", - сообщила заместитель генерального директора.-0-

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