В Минске в этом году планируют капитально отремонтировать 1,4 млн кв.м жилья

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в этом году планируют увеличить объемы жилья, которое введут в эксплуатацию после капремонта. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил главный инженер Минского городского жилищного хозяйства Сергей Рубанов.

"В 2019 году после капитального ремонта в Минске введено 967,9 тыс. кв.м жилья. В 2020 году планируем ввести 1,4 млн кв.м", - сказал Сергей Рубанов.

Нарастить объемы отремонтированных площадей удастся за счет увеличения бюджетного финансирования. Специалисты городского жилищного хозяйства также планируют выбрать проектные организации и генподрядчиков для проведения работ через конкурсные торги. По словам главного инженера, это поможет сэкономить средства, которые будут направлены на объекты капремонта.

При распределении объемов капитального ремонта будут учитываться года постройки домов. С учетом такого подхода, наибольшее количество обновленных площадей (746 тыс. кв.м) жилфонда планируют ввести в эксплуатацию в Советском, Первомайском и Партизанском районах Минска.-0-