В Минске в этом году планируют обустроить около 16 км полос для общественного транспорта

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в этом году планируют обустроить около 16 км полос для движения общественного транспорта. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции "Все дороги ведут в Беларусь: перспективы развития пассажирских перевозок в стране" директор государственного предприятия "Столичный транспорт и связь" Валерий Шкуратов, предает корреспондент БЕЛТА.

"Мы работаем над повышением качества перевозок пассажиров. На сегодняшний день у нас обустроено и выделено около 30 км полос для общественного транспорта. В этом году, если будут определенные финансовые ресурсы, обустроим еще порядка 16 км. В первую очередь мы рассматриваем участки по ул.Богдановича, ул.Свердлова, на Игуменском тракте. В проработке также стоит часть ул.Ташкентской до Партизанского проспекта и некоторые другие участки - на ул.Столетова, ул.Романовская слобода", - сказал Валерий Шкуратов.

Он рассказал, что сегодня перевозка жителей и гостей столицы осуществляется по 310 маршрутам. Протяженность маршрутной сети - более 4 тыс. км. "В целом мы оцениваем перевозку пассажиров на достаточно высоком уровне. Все задачи, которые ставят перед нами местные органы власти и население, выполнены в полном объеме. Социальные стандарты также обеспечены", - отметил Валерий Шкуратов.

По его словам, в стране сформирована и утверждена комплексная программа по развитию электрического транспорта на 2020-2025 годы, которая предусматривает ряд мероприятий по развитию этого направления. "Главная задача - плановый переход пассажирского транспорта на электрическую тягу. Программой предусмотрено обновление подвижного состава в ближайшие годы. В частности, до 2025 года планируется закупить около 300 электробусов и 1 тыс. троллейбусов с автономным ходом, - сказал директор предприятия. - Нам нужно уйти от дизельной тяги. Сегодня удельный вес электрического транспорта во всем объеме пассажирских перевозок составляет около 40%, к 2025 году он должен занимать не менее 70%".-0-