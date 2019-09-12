В Минске в этом году заменили 86 км теплосетей и 25 км сетей водоснабжения и водоотведения

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск активно готовится к предстоящему отопительному сезону. С начала 2019 года в столице были заменены 86 км теплосетей, паспорта готовности получили 2/3 потребителей тепловой энергии. Об этом рассказал в эфире телеканала СТВ заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

"Год был очень напряженным, очень ответственным. На некоторых объектах мы работали в 24-часовом режиме. За этот год поменяли 86 км тепловых сетей, 25 км сетей водоснабжения и водоотведения. Это достаточно большая планка, мы ее выполнили, но, тем не менее, на этом не останавливаемся - до конца года нам еще предстоит сделать очень много ", - сказал Александр Дорохович.

Столица активно готовится к отопительному сезону. Сегодня порядка 2/3 потребителей тепловой энергии уже имеют паспорта готовности, несмотря на то, что определенные работы сдвигались в связи с проведением II Европейских игр.

В усиленном режиме проводится капремонт жилых помещений. "Сегодня уже отремонтировано 570 тыс. кв.м жилья и заменено 670 лифтов. Объекты полностью обеспечены финансированием", - отметил зампредседателя.

По словам представителя Мингорисполкома, в текущем году также были выполнены рекордные объемы работ по благоустройству и озеленению, асфальтированию столицы. Ремонт и замену асфальтобетонного покрытия удалось произвести на площади более 1 млн кв.м.

В преддверии Дня города в Минске вводится вторая очередь парка им.Павлова и второй пусковой комплекс парка 40-летия Октября. "Сегодня это жителями очень востребовано, и уверен, что они по достоинству оценят эту работу", - заключил Александр Дорохович.-0-