В Минске в этом году запланирован капремонт 15 дворов

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В благоустройстве Минска в этом году акцент будет сделан на дворы, места, где люди проводят больше всего времени. Об этом сообщил сегодня начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик на пресс-конференции на тему "Наведение порядка и благоустройство территорий населенных пунктов. Ямочный ремонт улично-дорожной сети" в пресс-центре БЕЛТА.

"Будем проводить капремонты с комплексным благоустройством дворов. И вообще, упор в этом году поставлен на дворы, где надо навести порядок. Чтобы минчане увидели улучшения там, где они живут", - подчеркнул Александр Раковщик. Он уточнил, что в этой работе будет учитываться все, начиная от качества уборки дворниками и заканчивая контролем за использованием выделенных на благоустройство средств - они распределяются пообъектно.

Комплексный подход предполагает и ремонт лестниц, пешеходных дорожек, восстановление или создание новых зеленых зон, обрезку деревьев и т.д.

Заместитель генерального директора по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда Минского городского жилищного хозяйства Анастасия Воробьева уточнила, что всего в этом году запланирован капитальный ремонт 15 дворовых территорий. В каком-то районе в план попал один двор, в каком-то - три. А текущий ремонт проведут на 723 дворовых территориях.

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