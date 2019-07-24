В Минске в I полугодии открылись 360 объектов торговли и общественного питания

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в первом полугодии текущего года открылись 360 новых объектов торговли и общественного питания. Об этом сообщила заместитель начальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Ольга Гаврильчик сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"В первом полугодии в столице открыто 360 объектов, включая 213 магазинов суммарной торговой площадью 33 тыс. кв.м и 147 объектов общественного питания более чем на 3,7 тыс. мест. В их числе супермаркеты, фирменные магазины отечественных производителей", - отметила Ольга Гаврильчик.

В целом розничная торговая сеть Минска, по данным на 1 января 2019 года, насчитывала свыше 11,3 тыс. торговых объектов, включая около 10,2 тыс. магазинов. Что касается сети общественного питания, то сегодня в столице функционируют примерно 3 тыс. объектов на 166,7 тыс. мест. Столицу обслуживают 25 гипермаркетов, 4 универмага, 96 торговых центров.

Открыты 22 рынка, из них 16 универсальных, где предусмотрены места для реализации сельскохозяйственной продукции. Физическим лицам, желающим продавать на рынке выращенные ими продукты, предоставляются торговые места. Правом торговать своими товарами ежедневно пользуются 100-200 человек. В сезон на рынках города создают дополнительно 1,5 тыс. мест для продажи овощей и фруктов.

Растет число магазинов шаговой доступности. К 1 июля 2019 года количество таких магазинов составило почти 4,8 тыс. (плюс 93 магазина за полгода) общей торговой площадью 376,4 тыс. кв.м.

Что касается продукции белорусских предприятий, то доля продаж товаров отечественного производства в розничном товарообороте организаций торговли Минска в первом полугодии составила 49,8%. "По ряду товаров спрос покупателей почти полностью удовлетворяется за счет продукции белорусских производителей. Так, максимальная обеспеченность отечественными продуктами достигнута по мясу и мясопродуктам (99,6%), яйцам (100%), сливочному маслу (99,9%), сырам (99,7%), сахару и сахарозаменителям (92,3%). Возросла доля продаж отечественных непродовольственных товаров. Например, по моторному топливу - на 3,5%, по телевизорам - на 2,7%, по строительным материалам - на 0,2%, по стиральным машинам - на 0,3%, по обуви - на 1%", - подчеркнула Ольга Гаврильчик.

Темп роста розничного товарооборота торговли через все каналы реализации за январь-июнь составил 104,9%, темп роста товарооборота общественного питания - 111,2%.-0-