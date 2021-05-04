В Минске в I полугодии планируют ввести в эксплуатацию почти 64% жилья от годового задания

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам первого полугодия в Минске планируют ввести в эксплуатацию 63,9% жилья от годового задания, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Возведение жилья обсудили на оперативном совещании в Мингорисполкоме. Как сообщила председатель комитета строительства и инвестиций Ирина Гонтарева, на данный момент в стадии строительства находится 151 жилой дом общей площадью 1,8 млн кв.м. Наибольшие объемы возведения жилья отмечаются в Октябрьском, Московском и Центральном районах. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, строится 39 домов, в том числе 37 с господдержкой.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев подчеркнул, что профильным ведомствам следует активнее прорабатывать перспективные территории под застройку, в том числе в пригороде и городах-спутниках. Он также потребовал тщательнее планировать транспортную инфраструктуру в застраиваемых кварталах, чтобы новоселы могли комфортно добираться до работы.

На совещании также обсудили ввод объектов со сверхнормативными сроками. На данный момент в столице насчитывается 21 подобный дом, в том числе 12 в составе комплекса "Минск-Мир". По всем объектам составлены графики выполнения работ, утверждены сроки ввода их в эксплуатацию. Наиболее проблемным из них является "Грушевский посад", по строительству которого сейчас согласовывается проект указа о смене заказчика.-0-

Кухарев поручил ускорить ремонт дворовых проездов