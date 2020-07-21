В Минске в I полугодии введено 4,5 тыс. новых квартир

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе-июне 2020 года организации всех форм собственности построили в Минске 4,5 тыс. новых квартир, введено 274,9 тыс. кв.м жилья, сообщили БЕЛТА в Главном статистическом управлении столицы.

В первом полугодии 2019-го общей жилой площади было введено меньше - 239,9 тыс. кв.м. Более ударные темпы этого года объясняются доведенным годовым заданием - ввести в эксплуатацию 630 тыс. кв.м жилья, что больше, чем в 2019 году на 118,2 тыс. кв.м. Но в целом объемы строительства в столице постепенно снижаются: задание на текущий год на 83,3 тыс. кв.м меньше, чем было в 2018 году. Важно учитывать ограничения для строительства в столице, а также программу развития городов-спутников.

Из всего объема введенного в январе-июне текущего года жилья 40,3 тыс. кв.м общей площади (14,6%) построены для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Из них с использованием господдержки - 31 тыс. кв.м.

В распоряжении многодетных семей столицы оказались 16,8 тыс. кв.м долгожданных новостроек.-0-