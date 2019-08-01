В Минске в I полугодии ввели в эксплуатацию 26 многоэтажек

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в I полугодии ввели в эксплуатацию 26 многоквартирных жилых домов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома.

Из 26 домов 19 выполнены по индивидуальным проектам, еще семь построены в конструкциях крупнопанельного домостроения. Наибольшее количество жилых домов появилось в Первомайском районе - это шесть новостроек в районе пер. Калининградского, пр. Независимости, ул. Ф.Скорины, ул. Макаенка.

Во Фрунзенском и Центральном районах введено в эксплуатацию по пять многоэтажек. Они построены в границах ул. Шаранговича - ул. Горецкого, ул. Скрипникова - ул. Одинцова, на ул. Выготского, в микрорайоне Лебяжий.

В Московском районе появилось четыре новых дома в границах ул. Щорса, ул. Разинской, ул. Михалово - ул. Алибегова. В Октябрьском районе три дома сданы в жилом комплексе "Минск-Мир" и возле 3-го пер. Зубачева, в Советском районе возвели два дома (в районе 2-го Измайловского переулка и в переулке Горном). В Заводском районе сдали дом по ул. Голодеда.

В Беларуси в I полугодии ввели в эксплуатацию чуть более 1,7 млн кв.м жилья. Как рассказал начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко, лучше всех с заданием справляются Гомельская (51% от задания) и Минская (48%) области. Пока отстают Витебская область (31,4% от задания на год) и Минск (35,8%). В Минске введено в эксплуатацию 239,9 тыс. кв.м жилья, в том числе 30,4 тыс. кв.м для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищный условий.-0-