В Минске в январе-марте произошло 13 ДТП с участием детей

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в январе-марте текущего года произошло 13 аварий, в которых пострадали несовершеннолетние. Об этом сообщила начальник отдела агитации и пропаганды управления государственной автомобильной инспекции милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Александра Попова сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"За первые 3 месяца текущего года в Минске произошло 13 ДТП, в которых пострадали 15 несовершеннолетних. Один ребенок погиб - он был пассажиром. В основном же пострадавшие в авариях дети являются пешеходами, то есть чаще всего происходят наезды", - отметила Александра Попова. За аналогичный период 2019 года произошло 10 ДТП с участием несовершеннолетних, пострадали 11 детей, ни один ребенок не погиб.

Представитель ГАИ напомнила: родители должны показывать пример своим детям и тщательно присматривать за маленькими детьми. "Например, в этом году был случай, когда 2-летний ребенок на самокате начал самостоятельно пересекать проезжую часть на красный свет. По словам очевидцев, его мама в это время была далеко. После наезда она сказала, что ее ребенок обычно на красный свет не переходит. Как можно было так сказать про 2-летнего малыша? С ребенком в итоге все хорошо, после ДТП они ушли домой", - подчеркнула Александра Попова.

Также надо помнить о необходимости обеспечить безопасность ребенка при совместной поездке в автомобиле: дети не должны баловаться и стоять в машине, все крупные вещи лучше класть в багажник. "Плюс не забывайте, что надо аккуратно двигаться по дворовой территории - детей много, они будут выходить поиграть, будут двигаться на велосипеде и пешком между припаркованными автомобилями. Будьте бдительны и внимательны", - заключила она.-0-