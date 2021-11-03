В Минске в направлении пр.Машерова и ул. Я.Купалы затруднено движение из-за аварии

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске движение в направлении пр.Машерова и ул. Я.Купалы временно затруднено из-за аварии, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

На пересечении ул.Киселева и ул.Куйбышева произошло дорожно-транспортное происшествие. В связи с этим затруднено движение в направлении пр.Машерова и ул. Я.Купалы. На месте работают сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска.

Госавтоинспекция просит водителей учитывать информацию при выборе маршрута движения.-0-

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома