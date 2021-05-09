В Минске в ночь на 10 мая планируется нанесение дорожной разметки

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9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь на 10 мая в Минске планируют наносить дорожную разметку. Об этом в своем Telegram-канале сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, передает БЕЛТА.
"По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул.Плеханова; ул.Ванеева; ул.Долгобродская.", - говорится в сообщении.
Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать данную информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на указанном участке.-0-