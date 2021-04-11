В Минске в ночь на 12 апреля будут наносить дорожную разметку на 11 участках

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку будут наносить на 11 участках в Минске в ночь с 11 на 12 апреля, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Дорожную разметку будут наносить на ул. Максима Богдановича, от моста через реку Свислочь до ул. Немига; ул. Немига, от ул. Максима Богдановича до площади Франтишка Богушевича; ул. Сторожевская; Игуменский тракт; развязка ул. Аранская - ул. Ленина; ул. Ленина, от ул. Аранской до ул. Первомайской; ул. Аэродромная; МКАД, от 40-го км до 52-го км; ул. Маяковского; ул. Тимирязева; ул. Свердлова.

Водителям рекомендуют учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-