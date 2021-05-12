В Минске в ночь на 13 мая планируется нанесение дорожной разметки

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь на 13 мая в Минске планируют наносить дорожную разметку. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 13 мая планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул. Плеханова, ул. Денисовская, ул. Леси Украинки, ул. Матусевича, ул. Якуба Коласа, перекресток пр. Независимости - ул. Свердлова, ул. Немига, развязка пр. Дзержинского - МКАД, пр. Дзержинского", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-