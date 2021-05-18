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18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ночь на 19 мая дорожную разметку будут наносить на 10 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", работы проведут на ул.Ванеева; ул.М.Богдановича; развязке пр.Дзержинского - МКАД; перекрестке Логойский тракт - ул.Карбышева - ул.Гамарника; участке Логойский тракт - МКАД; ул.Плеханова, от ул.Васнецова до ул.Якубова; ул.Притыцкого; ул.Орловской, от Старовиленского тракта до ул.Нововиленской; пр.Дзержинского; развязке пр.Дзержинского - МКАД.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на данных участках дорог.-0-