В Минске в ночь на 20 апреля будут наносить дорожную разметку на 14 участках

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку будут наносить на 14 участках в Минске в ночь с 19 на 20 апреля, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Разметку будут наносить на съездах МКАД - пр.Победителей; на пр.Победителей; Игуменском тракте; Смиловичском тракте; пр.Партизанском, от ул.О.Кошевого до ул.Аранской; ул.Аранской, от ул.Володько до ул.Маяковского; ул.Игнатенко; ул.Грибоедова; ул.Тарханова; ул.Татарской; ул.Н.Гастелло; площади Бангалор; на внутреннем и внешнем кольцах МКАД, от 39-го до 25-го км; ул.Ленина.

Водителям рекомендуют учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на этих участках дорог.-0-