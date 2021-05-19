19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ночь на 20 мая дорожную разметку будут наносить на 11 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Речь идет об улицах Ванеева; М.Богдановича; Интернациональной; Радиальной; Плеханова, от ул.Васнецова до ул.Якубова; перекрестках Логойский тракт - ул.Карбышева - ул.Гамарника и Логойский тракт - ул.Седых; внешнем кольце МКАД; участке дороги Логойский тракт - МКАД; пр.Дзержинского; съездах пр.Дзержинского - МКАД.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на данных участках дорог.-0-