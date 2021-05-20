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20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ночь на 21 мая дорожную разметку будут наносить на 12 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Речь о следующих участках: ул.Ванеева; ул.Ольшевского, от пр.Пушкина до ул.П.Глебки; пр.Пушкина; ул.Ваупшасова, от ул.Долгобродской до пр.Геологического; ул.В.Хоружей, от ул.М.Богдановича до Старовиленского тракта; ул.Нововиленская; 38-й км внешнего кольца МКАД; 31-32-й км внутреннего кольца МКАД; ул.Ленина, от ул.Первомайской до пр.Победителей; ул.Плеханова, от ул.Васнецова до ул.Якубова; пр.Дзержинского; ул.Притыцкого.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на данных участках дорог.-0-