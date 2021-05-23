20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ночь на 24 мая дорожную разметку будут наносить на 17 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Речь о следующих участках: пр.Пушкина; круговая развязка пр.Жукова - пр.Дзержинского; пр.Жукова от Путейского пер. до ул.Брилевской; ул.В. Хоружей от ул.М. Богдановича до Старовиленского тракта; ул.Нововиленская; ул.Голубева; ул.Рафиева от ул.Алибегова до ул.Голубева и от пр.Любимова до ул.Слободской; 38 км внешнего кольца МКАД; 31-32 км внутреннего кольца МКАД; пр.Победителей - ул.Игнатенко; пр.Победителей - ул.Саперов; пр.Победителей - ул.Радужная; ул.Денисовская; ул.Орловская от ул.Нововиленской до ул.Сурганова; пр.Дзержинского; ул.Леси Украинки; ул.Кольцова.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-