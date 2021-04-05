В Минске в пяти местах продолжат наносить дорожную разметку

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня в пяти местах продолжат наносить дорожную разметку. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Обращаем внимание, что сегодня в городе продолжат наносить дорожную разметку на участках проспекта Независимости от ул.Филимонова до 9-го км, от ул. Янки Купалы до ул.Козлова и от площади Победы до ул.Калиновского; а также на улице Тимирязева от ул.Клары Цеткин до ул.Орловской и развязке ул.Орловская - пр.Победителей", - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дороги.-0-