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7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в пяти местах продолжат наносить дорожную разметку. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Планируемый перечень улиц для нанесения на них дорожной разметки на 7 апреля: ул.Тимирязева от ул.Саперов до ул.Нарочанской, пр.Независимости от ул.Калиновского до 9-го км, ул.Тимирязева от ул.Клары Цеткин до ул.Орловской, ул.Семашко, ул.Каролинская.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-