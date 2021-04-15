В Минске в последние выходные апреля изменят маршрут автобуса №70

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 24 и 25 апреля изменится движение автобусов по маршруту №70 "Автостанция Автозаводская - Дражня" в связи с проведением работ по замене теплотрассы на ул.Филатова, сообщили БЕЛТА в ГП "Столичный транспорт и связь".

По причине проведения работ по замене теплотрассы на ул. Филатова 24 и 25 апреля движение автобусов маршрута № 70 "Автостанция Автозаводская - Дражня" организуется со стороны АС "Автозаводская" в направлении ст. метро "Партизанская" по ул. Кулешова, Тухачевского, Жилуновича и далее по маршруту. На изменяемом участке будет выполняться остановка "Кинотеатр "Комсомолец". В обратном направлении - аналогично.

Также в предприятии отметили, что из маршрута временно исключат остановочные пункты "Поликлиника № 21" и "5-я больница" в направлении ст. метро "Партизанская".-0-