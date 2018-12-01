1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в уборке снега задействовано почти 270 единиц техники, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Олег Лукашенко.

К уборке снега приступили еще утром. Задействовано 269 единиц техники. Работают 499 сотрудников дорожных и коммунальных служб, они очищают пешеходные связи, остановочные пункты.

Налажено взаимодействие с ГАИ - экипажи сопровождают колонны спецтехники.-0-