1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в уборке снега задействовано почти 270 единиц техники, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Олег Лукашенко.
К уборке снега приступили еще утром. Задействовано 269 единиц техники. Работают 499 сотрудников дорожных и коммунальных служб, они очищают пешеходные связи, остановочные пункты.
Налажено взаимодействие с ГАИ - экипажи сопровождают колонны спецтехники.-0-
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