19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске вакцинировать трудовые коллективы от COVID-19 будут с выездом на предприятия, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Вакцинацию от COVID-19 обсудили сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме. На мероприятии рассказали, что прививать от коронавируса трудовые коллективы в столице будут с выездом на предприятия.

Соответствующая работа уже проводится. По словам главы города Владимира Кухарева, такой способ для крупных коллективов будет более удобным, нежели направление работников в прививочные кабинеты городских поликлиник.

Также председатель Мингорисполкома напомнил о необходимости соблюдения всех противоэпидемических мероприятий в местах с массовым пребыванием людей, в том числе коллективах.-0-