В Минске вблизи учреждений образования будут работать 27 катков

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске вблизи учреждений образования зимой будут работать 27 катков и 20 хоккейных коробок, сообщила журналистам начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Анна Рысевец, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодня в каждом районе столицы определены те учреждения образования, на базе которых готовятся или уже подготовлены хоккейные коробки и катки. У нас будет 27 ледовых катков и 20 хоккейных коробок на базе учреждений образования, - рассказала Анна Рысевец. - Кроме того, в 203 учреждениях образования прокладываются лыжные трассы и будет предоставлена возможность проката зимнего инвентаря. Поэтому ребята вместе с родителями смогут организовать активный физкультурный досуг".

Все учреждения образования будут работать на зимних каникулах. "Ребята смогут воспользоваться услугами компьютерных классов, спортивных залов или библиотек, принять участие в работе тех объединений, которые будут там действовать. Кроме того, на базе каждого учреждения дополнительного образования пройдут новогодние представления и утренники", - добавила Анна Рысевец.-0-