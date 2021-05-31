В Минске вечером 31 мая будет ограничено движение на улице Толстого

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет в своем Telegram-канале предупредил о том, что сегодня вечером будет ограничено движение на улице Толстого в Минске, сообщает БЕЛТА.

"С 22.00 до 23.59 вблизи дома №10 по улице Толстого в Минске запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги. В указанный период времени будет частично ограничено движение", - сказано в сообщении.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-